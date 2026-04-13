Ипотека подорожала за год на 23%

Средний размер ипотеки в России за год вырос на 23%. Также падает спрос после изменения условий семейной ипотеки. Такой обзор провел "Эксперт РА", на него ссылается РБК.

Средний чек по ипотеке достиг почти 5 млн рублей, в том числе на новостройки - 5,7 млн. Отмечается, что после введения правила "одна семья - один льготный кредит" поток заявок на семейную ипотеку сократился более чем на 40%.

Ожидается, что в 2026 год ипотечные выдачи вырастут на 15-20% до 5 трлн рублей за счет восстановления рыночного сегмента и снижения ставок. Сейчас они впервые за два года опустились ниже 20%, но для массового спроса ставки должны быть намного ниже - 10-12%.

Примечательно, что по итогам 2025 года 93% новостроек были сданы с ненадлежащим качеством, говорит руководитель "Ипотечного бюро" Камила Фазлыева.

Все демографы сходятся во мнении, что льготная ипотека в нынешнем состоянии никакого положительного влияния на демографию не оказывает. Она лишь загоняет семью в многолетнюю кредитную кабалу. К тому же средняя площадь квартир в новостройках неуклонно уменьшается.

Демограф Юрий Крупнов отмечает, что чем больше государство субсидирует ипотеку, тем быстрее растет цена квадратного метра жилья и тем более недоступным оно становится. А о нормальной рождаемости в маленьких квартирах можно и не говорить.