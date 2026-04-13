Похитители денег Долиной активно пользовались криптокошельками

Мошенники, которые участвовали в хищении денег певицы Ларисы Долиной, активно пользовались криптовалютой и криптокошельками. Об этом сказано в материалах дела, пишет ТАСС.

Так, согласно показаниям осужденной Анжелы Цырульниковой, она забирала у потерпевших посылки, которые отвозила в пункт обмена криптовалюты, где из посылок сотрудники извлекали денежные средства, пересчитывали их и зачисляли на криптокошелек. Также в материалах дела есть информация о переписке Цырульниковой с криптобиржами.

Ранее Долина снизила до 114 миллионов рублей требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Ответчиками выступают курьер Анжела Цырульникова, а также ее подельники Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. 28 ноября 2025 года четверо фигурантов был осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За Долиной признано право на возмещение ей имущественного вреда.