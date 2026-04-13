Трамп набросился на папу римского из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал римского папу Льва XIV за его позицию по Ирану. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, не стесняясь в выражениях.

По его мнению, Лев XIV "ужасен во внешней политике" и "слаб в вопросах преступности". Фактически он считает, что Ирану можно позволить иметь

ядерное оружие, возмущен Трамп, который считает это неприемлемым.

"Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу", — написал Трамп.

Он отверг любую критику римского понтифика в свой адрес, потому что тот критикует его за то, ради чего его и избрали президентом, уверен Трамп. А вот нынешний папа симпатизирует "радикально левым", считает американский лидер. И мог бы быть более благодарным, так как без США никогда не стал бы папой. К слову, Лев XIV по происхождению американец родом из Чикаго.

Папа и ранее критиковал Трампа, но после нападения США на Иран критика усилилась. Недавно он заявил, что Бог отвергает молитвы тех, кто ведет войны, намекая на молебны в Пентагоне и Белом доме. Некоторые политики и общественные деятели в США апеллируют к религиозной миссии Трампа в войне против Ирана. Будто Бог велит США поддерживать Израиль.

Накануне папа снова осудил войну против Ирана, указав на "идолопоклонничество себе и деньгам". Западные СМИ восприняли это как намек лично на Трампа. В то же время папа воздерживается от критики Израиля.