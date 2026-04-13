Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг – продажу большего числа билетов, чем может вместить рейс. Эпизоды овербукинга за перевозчиком транспортная прокуратура заметила в июле, октябре и ноябре 2025 года.

"13 пассажирам, следовавшим из города Новосибирска в города Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса", - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Перевозчика оштрафовали по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно), однако, штраф составил всего 45 тыс. руб.