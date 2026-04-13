В Екатеринбурге огнеборцы спасли 8 человек при пожаре в пятиэтажке

Огнеборцам удалось спасти из пожара в Екатеринбурге восемь человек. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, вчера вечером на четвертом этаже пятиэтажного дома на ул. Мурзинская, 32 загорелось подсобное помещение - огонь распространился на площади в 25 кв.м.

50 человек эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, восьми жильцам понадобилась помощь пожарных. Гибели людей удалось избежать, однако двое все же пострадали.

Пожар ликвидировали 39 человек личного состава и 13 единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

