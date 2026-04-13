США введут полную блокаду морских портов Ирана

США уже сегодня вечером начнут морскую блокаду Ирана, сообщили в Центральном командовании ВС США.

"Силы CENTCOM начнут блокаду всего морского судоходства, входящего и выходящего из иранских портов, 13 апреля в 10.00 по восточному времени (17:00 мск)", - говорится в заявлении.

Под ограничения попадут суда всех стран, следующих в порты Ирана и из них. Свободный проход через Ормузский пролив сохранится для судов, входящих и выходящих из портов других стран, пишет РИА Новости.

12 апреля президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. До этого он обратил в соцсети Truth Social внимание на статью о морской блокаде Ирана после провала переговоров в Исламабаде. В ней говорится, что США могут попытаться перекрыть экспорт иранской нефти морским путем, чтобы усилить давление на Тегеран без прямого военного столкновения. Такой шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны.