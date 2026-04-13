13 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика За рубежом
Фото: Reuters / Tamas Kaszas

Отношения Венгрии и России ухудшатся после проигрыша Орбана на выборах

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и правящий партийный альянс ФИДЕС-ХДНП проиграли парламентские выборы. После подсчета 98% голосов оппозиционная партия "Тиса Петера Мадьяра набирает 53% и может рассчитывать на 138 мест в парламенте. На втором месте блок Орбана с 38% голосов – это 55 мест в парламенте. Также в парламент проходит партия "Наша страна" с 5% (это 6 мест).

Орбан и его соратники уже официально признали поражение на выборах. "Итог выборов для нас болезненный, но однозначный, - сказал премьер-министр. - Ответственность и возможность управлять страной нам не были предоставлены. Я уже поздравил победителя". Орбан покинет должность, которую занимал с 2010 года.

Парламент должен будет избрать нового премьер-министра в 30-дневный срок, им станет лидер "Тисы" Мадьяр.

Наблюдатели заявляют о исторически высокой явке на минувших выборах – около 77% избирателей. Главные оппоненты на выборах обвиняли друг друга в использовании иностранной помощи: Орбану приписывали помощь Москвы, Мадьяру – Киева.

Эксперты считают, что после прихода к власти в Венгрии оппозиции сменится как внутренняя политика, так и внешняя, в том числе – отношения Будапешта и Москвы. Благодаря Орбану, после начала СВО Венгрия оставалась одной из немногих стран ЕС, сохранивших политический диалог с Россией на высшем уровне.

"Венгрия перестанет блокировать принятие антироссийских санкций. Контрактов на достройку АЭС в Пакше, на поставки газа и нефти Россия наверняка лишится или же Венгрия перейдет на разовые закупки на случай нехватки топлива из других источников", - цитируют "Известия" доцента Финансового университета при правительстве РФ Вадима Трухачева.

Эксперт отмечает, что пересмотру будут подвержены и отношения с США – Орбан и Дональд Трамп были единомышленниками во взглядах на многие вещи. Также могут измениться и отношения Будапешта с Киевом, последний явно рассчитывает, что при Мадьяре Венгрия перестанет блокировать европейские инициативы по предоставлению помощи Украине и, в частности, откажется от вето на вступление Украины в ЕС.

Впрочем, ряд наблюдателей напоминает, что депутаты от партии "Тиса" проголосовали в Европейском парламенте против предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

Теги: виктор орбан, венгрия, выборы, парламент, петер мадьяр


