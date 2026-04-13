Проукраинского правительства в Венгрии не будет - Мадьяр

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр, который должен стать новым премьером страны, сделал важное заявление. Он признал, что Венгрии придется и дальше вести переговоры с Россией, а Киев может не рассчитывать на то, что Венгрия станет представлять ее интересы.

Он отметил, что географическое положение России и Венгрии - это данность, которую не изменить. А энергетическая зависимость Венгрии сохранится. Значит ли это готовность и дальше покупать российские энергоресурсы, он не уточнил.

При этом Мадьяр, выступая перед сторонниками, снова пообещал сделать Венгрию более проевропейской. Он намерен разблокировать европейское финансирование страны и сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. В то же время в диалоге с российской стороной он будет продвигать интересы не Украины,а Венгрии.

"Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского. Было бы неплохо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа", - сказал Мадьяр.

По результатам подсчета почти 100% голосов "Тиса" получает конституционное большинство в парламенте. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Мадьяр пообещал совершить свой первый зарубежный визит в Варшаву.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что победа Мадьяра лишь ускорит распад ЕС.