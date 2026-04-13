В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадал боец "Орлана"

В Минобороны России сообщили о том, что силы ПВО сбили над страной несколько десятков беспилотников.

Речь идёт о времени с 24.00 (мск) 12 апреля до 7.00 (мск) 13 апреля. Сбиты 33 беспилотника. Они сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Грайвороне в результате детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница. Она получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. От госпитализации она отказалась.

В этом же городе при отражении атаки вражеского дрона ранен боец "Орлана". Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода, написал Гладков в своём telegram-канале.