В Екатеринбурге станет больше зон полного запрета электросамокатов

В Екатеринбурге составили новое Соглашение о правилах использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, его планируется заключить со всеми тремя кикшеринговыми компаниями уральской столицы.

Документ расширяет ряд ограничений, закрепленных в предыдущих Соглашениях. Так, планируется расширение перечня зон полного запрета пользования электросамокатами до 22-х. К девяти уже имеющимся участкам будут добавлены, например, парк XXII Партсъезда, Харитоновский сад, улицы вокруг Екатеринбургского зоопарка и Исторический сквер. Также планируется установить новые дорожные знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено" в квадрате центральных улиц Екатеринбурга: Вайнера – Горького – Пушкина – Малышева.

Новой мерой ограничения может стать закрепление максимальной скорости движения самокатов на уровне не более 20 километров в час на всей территории Екатеринбурга. Отдельно с 10 до 13 предлагается увеличить количество зон ограничения скорости средств индивидуальной мобильности до 15 километров в час за счет включения в список следующих пространств:

улица Вайнера (от проспекта Ленина до Антона Валека);

улица Маршала Жукова (от проспекта Ленина до Антона Валека),

улица Грибоедова (от Инженерной до переулка Углового).

Еще в двух местах, помимо действующих трех, будет ограничена скорость движения до 10 километров в час:

Преображенский парк (кроме пространства полного запрета СИМ);

аллея по улице Посадской (от Ясной до Белореченской).

Документ также закрепляет запрет парковки самокатов:

по четной стороне улицы Мамина-Сибиряка (от Энгельса до Карла Маркса);

по улице Вайнера (от проспекта Ленина до Антона Валека);

по улице Маршала Жукова (от проспекта Ленина до Антона Валека).

Важной мерой является и сокращение количества арендных СИМ в Екатеринбурге с 16,5 тысяч до 15 тысяч – по 5 тысяч на каждого оператора, представленного в городе.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области хотят создать правила пользования самокатами в регионе.