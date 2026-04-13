Два человека задержаны по делу о прорыве плотины в Дагестане

Бывший гендиректор коммерческой компании задержан по делу о прорыве плотины в Дагестане, в результате чего погибли местные жители. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, бывший генеральный директор коммерческой организации, эксплуатировавшей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечил соблюдение требований безопасности, не организовал надлежащий контроль за техническим состоянием объекта и не принял меры по устранению выявленных нарушений.

12 апреля по делу о прорыве плотины был задержан инженер, отвечавший за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища.

Напомним, в результате прорыва дамбы произошли подтопления жилых домов. Более 4 тысяч человек были эвакуированы. В районе села Геджух поток воды вынес автомобиль в канал, погибли двое несовершеннолетних. В том же районе утонула еще одна машина, погибли женщина и ее внучка.

Ранее в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.