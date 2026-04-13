Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Как и показывали опросы, на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса". Премьер страны Виктор Орбан признал свое поражение и пообещал служить Венгрии в оппозиции.

Явка на выборах стала беспрецедентно высокой и составила почти 78%. "Тиса" одержала убедительную победу, предварительно получая около 138 мест в парламенте из 199. Окончательные данные будут объявлены позже.

Партия "Тиса" более проевропейская и нацелена на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО. Западные лидеры не скрывают своего удовлетворения результатами выборов. Лидера "Тисы" Петера Мадьяра уже поздравили британский премьер Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Хорватии Андрей Пленкович и др. Стармер назвал победу "Тисы" "историческим моментом не только для Венгрии, но и для европейской демократии".

В то же время депутат Европарламента от Словакии Любош Блага считает победу Мадьяра черным днем для Венгрии и Европы. По его мнению, Брюссель попытается сделать из Венгрии "новую колонию".

"Победа Мадьяра означает то, что брюссельская военная машина усилится. Во главе Венгрии встанет агент Зеленского", - написал Блага.

Эксперты, однако, уверены в том, что Мадьяру не удастся игнорировать мнение населения Венгрии, а оно не настроено в пользу Украины.