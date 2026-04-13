Приставы не дали пронести в суд Екатеринбурга нож, спрятанный в расческе

Судебные приставы не допустили пронос опасного оружия в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, одна из посетительниц приехала с ножом, который был спрятан в расческе.

На входе приставы провели обязательный досмотр посетителей и разъяснили правила пребывания в здании. В частности, гражданам напомнили, что в суд категорически запрещено проносить колющие и режущие предметы, а также средства самообороны. Тогда девушка и сообщила, что в сумке у нее находится запрещенный предмет.

Средство самообороны изъяли и поместили на временное хранение, а после заседания - уже на выходе из здания суда, вернули хозяйке. Благодаря бдительности судебных приставов была обеспечена безопасность посетителей и участников судебного процесса.