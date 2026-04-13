82% россиян считают, что экономике страны будет еще хуже

82% россиян тревожатся по поводу экономической ситуации в стане и полагают, что цены на продукты и услуги ЖКХ будут растит в ближайший год быстрее, чем их доходы. 28% выражают твердую уверенность в таком развитии событий, пишет РБК со ссылкой на исследование ЦСП "Платформа" и компании "ОнИн". Исследование носит название "Карта веры и надежд".

Исследователи заключают, что "такая уверенность является ключевым маркером инфляционной тревожности и отражает фундаментальное недоверие к возможности личных доходов компенсировать удорожание жизни".

По неэкономическим вопросам ожидания россиян тоже довольно мрачные. Так, 77% считают, что в ближайший год контроль над соцсетями и медиа не ослабнет (из них 19% полностью уверены в этом). Еще 66% опрошенных верят, что качество и доступность медпомощи по их месту жительства не улучшится, а 70% убеждены, что за год не удастся решить проблему кибермошенничества.