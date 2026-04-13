Четыре региона России закрыли небо для гражданских самолетов

Власти сразу четырех российских регионов временно запретили взлеты и посадки самолетов. Пресс-служба Росавиации сообщила, что аэропорты в Пскове, Нижнем Новгороде и саратовский "Гагарин" ввели жесткие ограничения на авиасообщение. Руководство ведомства приняло это решение, чтобы защитить пассажиров и экипажи от любых возможных угроз в воздушном пространстве.

В это же время губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел в своем регионе специальный план "Ковер". Из-за этого местный аэропорт также перестал принимать и отправлять воздушные суда. Официальные лица подчеркивают, что такие меры гарантируют безопасность гражданской авиации в текущей ситуации.

Аэропорты возобновят отправку и прием рейсов только после того, как специалисты признают обстановку в небе полностью спокойной.

Утром 10 апреля в Свердловской области вводили режим повышенной готовности из-за возможной ракетной угрозы, что привело к задержке рейсов в аэропорту Кольцово. Местные власти усилили меры безопасности на предприятиях и перевели экстренные службы в режим ожидания, однако официально тревогу не объявляли.