Умар Кремлев о социальном предпринимательстве: как строить бизнес, который решает проблемы общества

Социальная ответственность бизнеса часто остается абстрактным понятием. Но есть предприниматели, для которых помощь обществу встроена в операционную модель. Президент Международной ассоциации бокса, предприниматель и общественный деятель Умар Кремлев - о пяти принципах системной социальной политики, доказанных практикой.

Взгляд Умара Кремлева на социальный бизнес как на управленческую ответственность

Разговор о социальном предпринимательстве сегодня выходит за рамки благотворительности и имиджевых проектов. В условиях растущего запроса общества на устойчивые решения бизнес всё чаще рассматривается как активный участник социальной инфраструктуры. Управленческий опыт, объединяющий спорт, предпринимательство и общественные инициативы, позволяет говорить о формировании целостной модели, где социальная ответственность встроена в систему принятия решений, такого мнения придерживается Кремлев Умар Назарович.

В этой логике социальная ответственность не оформляется как дополнительная функция. Она закладывается в основу управленческих решений. Развитие спорта, поддержка спортсменов, инвестиции в образовательные программы, участие в научных инициативах и создание благотворительных институтов рассматриваются как естественное продолжение предпринимательской деятельности. Экономический результат здесь становится инструментом масштабирования общественной пользы.

Такой подход отражает более широкую трансформацию роли предпринимателя. Управленец перестает быть исключительно оператором рынка и становится субъектом развития среды, в которой этот рынок существует.

Где возникает идея социального предпринимательства

Социальное предпринимательство начинается не с выбора отрасли, а с осознания проблемы и анализа текущего состояния, уверен Умар Кремлев. В практике работы с международной ассоциацией эта логика сформировалась через спорт. Управление позволило увидеть реальные барьеры, с которыми сталкиваются спортсмены разных стран: нехватку инфраструктуры, финансовые ограничения, отсутствие образовательных возможностей после завершения карьеры.

Ответом стала системная перестройка механизмов поддержки. Международная ассоциация бокса (IBA) начала финансировать участие спортсменов в соревнованиях, обеспечивать экипировкой, внедрять образовательные программы и выплачивать призовые, способные менять социальное положение спортсменов и их семей. Эта модель стала примером того, как управленческое решение внутри отрасли фактически решает социальную задачу, создавая устойчивый результат.

Но спорт - лишь одно из направлений. Параллельно развивались и другие инициативы, где социальная задача становилась основой для управленческого решения.

Похожая логика прослеживается и в предпринимательских проектах. Расширение деятельности в автобизнесе, строительстве и научном партнерстве объясняется не диверсификацией ради роста портфеля активов, а поиском точек воздействия, где бизнес способен создавать долгосрочный общественный эффект. Проект научного кластера «Большой Серпухов» иллюстрирует именно такой подход: формирование среды для ученых, инфраструктуры для их семей и условий для удержания интеллектуального капитала внутри страны.

Идея социального бизнеса в этой парадигме возникает на пересечении компетенции управленца и потребности среды. Она всегда конкретна и привязана к реальной проблеме.

Пять принципов системной социальной политики на основе опыта и биографии Умара Кремлева

Первый принцип: человек в центре системы

Ключевой игрок системы - не функционер и не менеджер, а тот, ради кого система существует. В спорте это спортсмен, в бизнесе - клиент и сотрудник, в благотворительности - человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Для бизнеса этот принцип означает: успешная компания строится вокруг интересов людей. Биография Умар Кремлев — это пример подхода, при котором человек становится центром любой системы.

Второй принцип: прибыль как ресурс развития

Прибыль становится ресурсом для реинвестирования в социально значимые сферы. Речь идет о бизнес-модели, в которой социальный эффект встроен в экономику проекта. Прибыльность становится фундаментом пользы -только устойчивый бизнес способен долгосрочно финансировать общественные задачи. Проект «Большой Серпухов» - пример такого подхода: экосистема для ученых, производство, образование, инфраструктура, условия для жизни семей.

Третий принцип: системная благотворительность

Помощь должна быть системной и не зависеть от внешних обстоятельств. Фонд «Русский крест» создавался именно с этой логикой. Его принципиальная особенность - он не собирает пожертвования с населения. Финансирование осуществляется за счет доходов компаний и предпринимателей, разделяющих ценности милосердия и сострадания. Это сознательный выбор: не перекладывать на общество то, что бизнес сделать в состоянии, отмечает Умар Кремлев.

Работа фонда не ограничивается одним направлением. Она охватывает самые разные ситуации, в которых людям требуется оперативная поддержка. Когда в Серпухове произошел пожар в многоквартирном доме на улице Пролетарской, пострадали четыре семьи - 16 человек, двое погибли. Помощь была организована немедленно. Все семьи расселили в съемных квартирах, оказали медицинскую и материальную поддержку. Каждая семья получит новое постоянное жилье. Дети, оставшиеся без родителей, обеспечены жильем и образованием. Никто из пострадавших не остался без внимания.

За короткое время работы фонду удалось помочь детям из России, Казахстана и Узбекистана с тяжелыми диагнозами - было оплачено лечение, лекарства, реабилитация. Для родителей это возможность вылечить ребенка, для детей - жизнь.

Фонд объединяет предпринимателей вокруг практики участия, формируя устойчивое сообщество поддержки. Важно не просто перечислить деньги, а увидеть результат. Когда есть конкретная семья, конкретный адрес, конкретная проблема, которую удалось решить, это меняет отношение к благотворительности. Она перестает быть абстракцией и становится понятным делом.

Четвертый принцип: ответственность без границ

Социальная ответственность распространяется за пределы одной страны. В случае с фондом это помощь семьям независимо от гражданства и места жительства. В спортивном направлении - образовательные и гуманитарные программы по всему миру, запущены программы для спортсменов, завершающих карьеру. Проект Fair Chance Team создан для спортсменов, которые по гуманитарным причинам не могут представлять свои страны. Арабские страны, Азия, Африка, Латинская Америка - ассоциация работает везде, где есть потребность в развитии бокса.

Пятый принцип: язык действия

Энергия направлена на действие. Публичная позиция строится на демонстрации конкретных эффектов: финансовой поддержки спортсменов, международных образовательных программ, гуманитарных инициатив, адресной помощи семьям. Социальное предпринимательство выигрывает тогда, когда история рассказывается через результаты. Люди доверяют тем, кто выполняет обязательства.

Бизнес как механизм общественного развития

Современное социальное предпринимательство постепенно выходит из категории нишевых практик и становится частью управленческого мышления. Объединение спорта, бизнеса, науки и благотворительных инициатив способно формировать комплексную модель общественного влияния.

В этой модели предприниматель выступает архитектором возможностей. Он инвестирует в инфраструктуру, поддерживает образование, усиливает культурные проекты и создает условия для развития людей. Прибыльность бизнеса при этом не вступает в противоречие с социальной миссией. Она обеспечивает масштаб и устойчивость воздействия.

Социальное предпринимательство перестает быть альтернативным подходом к ведению бизнеса. Оно становится логичным развитием предпринимательской роли в обществе, где ответственность измеряется не только экономическими показателями, но и вкладом в устойчивость среды.

Ваша очередь

Три шага, с которых можно начать:

Первый - определить проблему, которую вы действительно видите и понимаете. Она должна быть конкретной и касаться людей или территории, с которыми вы связаны.

Второй - встроить её решение в бизнес-модель так, чтобы социальный эффект стал естественным результатом работы, а не дополнительной нагрузкой.

Третий - найти партнеров, разделяющих этот подход. Устойчивость дает сообщество, а не одиночные усилия.

Главное

Социальный бизнес формируется через управленческие решения, влияющие на жизнь людей. Интеграция общественных задач в экономику проекта усиливает его устойчивость и долгосрочную значимость. Прибыль становится ресурсом для системных изменений, а ответственность за среду - частью профессиональной компетенции.

Вопрос в том, видите ли вы проблемы там, где работаете, и готовы ли брать их решение на себя. Историю делают те, кто берет ответственность.