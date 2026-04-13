Доктор социологических наук Дмитрий Репин подтвердил свою высокую научную репутацию

Решением Зеленогорского районного суда г. Санкт-Петербурга от 28 марта 2025 года по делу № 2а-9/2025, вступившим в законную силу на основании решения Санкт-Петербургского городского суда от 17 марта 2026 года, действия, направленные на признание в диссертации российского ученого, доктора социологических наук Дмитрия Репина фактов наличия плагиата (некорректно оформленных заимствований; скрытых символов в тексте и пр.), и попытка лишения его учёной степени признаны незаконными.

Напомним, ранее в конце 2024 года заявление о заимствовании фрагментов из чужих научных работ при написании диссертации было выдвинуто членами диссертационного совета, при Тюменском индустриальном университете. Теперь оно опровергнуто.

Принятие Минобрнауки России заявления членов организации «диссернет» о лишении Дмитрия Репина учёной степени было признано судом незаконным. Заключение диссовета ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» о рекомендации возможного лишения его учёной степени было признано судом незаконным.

Стоит отметить, что на сайте Тюменского индустриального университета удалена информация претензиях к ученому.

Справка. Дмитрий Репин родился в Ленинграде, первое высшее образование получил в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова,, трудовую деятельность начал с 17 лет в медучреждениях Северной столицы. В 2010 году с семьей переехал в Москву. Параллельно с трудовой деятельностью завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2011 год) по специальности «государственное и муниципальное управление». В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете защитил кандидатскую (2012 год) и докторскую (2017 год) диссертации по научной специальности 22.00.08 – «социология управления». В 2012 году с должности заместителя начальника отдела Департамента развития профессионального образования Минобрнауки России перешел на работу в Академию при Президенте Российской Федерации – на должность заместителя директора Сосновоборского филиала РАНХиГС (Ленинградская область). С 2013 года работал в центральном аппарате Президентской академии (Москва) в должности помощника проректора отвечал за оптимизацию региональной сети РАНХиГС. С 2016 года – заместитель директора Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург). С 2018 года – директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС (Екатеринбург). С 2019 года – советник ректора Президентской академии, а с 2022 года – по совместительству декан факультета и заместитель директора Института управления и регионального развития РАНХиГС (Москва). С 2024 года – в структуре Российской академии наук: заместитель директора по административной работе Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН). С 2025 года – главный научный сотрудник лаборатории обработки и передачи информации в когнитивных системах (лаборатория ОПИКС) ИППИ РАН. Автор более 70 научных трудов в отечественных и зарубежных изданиях.