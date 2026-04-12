Возможные полеты на Марс сопряжены с рисками для здоровья космонавтов

Возможные полеты на Марс сопряжены с рисками для здоровья космонавтов, это учитывается при планировании миссий, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Баканова.

Он отметил, что "тренд мультипланетности сейчас один из основных, многие страны конкурируют в этом направлении".

"На Марсе уже есть инфраструктура - туда и роверы отправлялись, и научные миссии. Но для того, чтобы человек попал на Марс, нужно, во-первых, поймать соответствующее астрономическое окно, когда планеты выстраиваются в определенный ряд, чтобы можно было долететь. И по оценкам Российской академии наук, перелет до Марса и обратно с учетом космической радиации, тяжело заряженных частиц может привести к лучевой болезни человека. Поэтому здесь есть эти риски, и пока технологически мы это парировать не сможем, жизнями людей мы рисковать не будем", - сказал Баканов.

Глава Роскосмоса уточнил: для того, чтобы эти технологии начинать отрабатывать вне Земли и вне околоземного пространства, инфраструктуру планируют развернуть на Луне.

Неделя космоса - 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.