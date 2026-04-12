В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках 11-летнего мальчика

В Орехово-Зуево следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 11-летнего ребенка при взрыве петарды, сообщили Накануне.RU со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошёл 12 апреля на улице Бугрова. Двое мальчиков пытались взорвать пиротехническое изделие, однако петарда разорвалась в руках одного из детей. В результате ребёнок получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственным отделом по городу Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.