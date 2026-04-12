13 Апреля 2026
Происшествия Северо-Кавказский ФО Республика Дагестан
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

МЧС направило в подтопленные районы Дагестана дополнительную группировку спасателей из КБР

Вторая дополнительная группировка спасателей направлена в подтопленные районы Дагестана из Кабардино-Балкарии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

По поручению главы ведомства Александра Куренкова в зону бедствия выехали специалисты Эльбрусского высокогорного отряда — 11 человек и три единицы техники.

Спасатели оснащены всем необходимым оборудованием для проведения работ в условиях чрезвычайной ситуации.

Напомним, интенсивные дожди, обрушившиеся на республику 28–29 марта и 5 апреля, привели к масштабным подтоплениям, сбоям в подаче воды и электричества. В горной местности фиксировались сходы селей и камнепады, на дорогах и мостах появились повреждения. Жителей нескольких городов и районов пришлось эвакуировать из затопленных домов. Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане. Шестеро, по последним данным, погибли.

В республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс. 9 апреля уровень ЧС в Дагестане и Чечне повышен с регионального до федерального уровня.

Теги: Дагестан, спасатели, ЧС, затопление


