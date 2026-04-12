Владимир Путин заявил, что российский народ испытывает искреннюю гордость за первого космонавта

Владимир Путин заявил, что российский народ испытывает искреннюю гордость за своего соотечественника — космонавта Юрия Гагарина, который 65 лет назад сделал реальностью мечту человечества о покорении космоса и, совершив полёт, открыл путь к звёздам, передаёт корреспондент Накануне.RU..

Обращение президента на торжественном концерте в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённом 65-летию первого полёта человека в космос, зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Путин отметил что Юрий Гагарин дорог всем поколениям граждан России.

"Мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении вселенной и проложил людям дорогу к звездам", — заявил глава государства.