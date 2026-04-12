Президент Ирана поблагодарил Путина за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке.

Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь.

Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнёрами в регионе.

При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений.

Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.