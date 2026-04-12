Около 500 пострадавших от паводка в Дагестане получили первые выплаты

Около 500 пострадавших в Махачкале, Дербентском и Хасавюртовском районах уже получили первые выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.



По состоянию на вчерашний день в Мамедкале за помощью обратились 368 человек, 157 из них деньги уже получили. По Махачкале уже составлено 1037 заключений, направленных в органы социальной защиты населения, произведены выплаты 190 пострадавшим.



В Хасавюртовском районе средства доведены до 139 человек. Эта работа продолжается.



Напомним, ранее Сергей Меликов поручил перевести на круглосуточный режим МФЦ Дагестана и помочь людям получить положенные им выплаты.