Спортивные звезды России расписали двухметровую крашенку в центре Екатеринбурга

Столица Урала активно встречает праздник Светлой Пасхи Христовой.

С самого утра в центре города горожане и гости города собственноручно расписывают трехметровое пасхальное яйцо — уникальный арт-объект на пешеходной зоне улицы Вайнера установили сегодня утром.

К росписи подключились несколько известных спортсменов — президент Академии единоборств РМК и звезда ММА Иван Штырков, футболист медийной футбольной команды «Синдекат» Вячеслав Подберезкин, лидер баскетбольной команды УГМК Олаири Косу.

По традиции, украсил Екатеринбург к Пасхе Фонда святой Екатерины.

Весенние композиции из цветов в форме крашенок можно увидеть у часовни святой Екатерины и в квартале «Архангел Михаил».