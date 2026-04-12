США могут попытаться перекрыть экспорт иранской нефти морским путем, чтобы усилить давление на Тегеран

Глава Белого дома Дональд Трамп обратил в соцсети Truth Social внимание на статью о морской блокаде Ирана после провала переговоров в Исламабаде.

Речь идет о материале издания JustTheNews, сообщают РИА Новости. В нем говорится, что США могут попытаться перекрыть экспорт иранской нефти морским путем, чтобы усилить давление на Тегеран без прямого военного столкновения. Такой шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны.

Встреча американской и иранской делегаций состоялась накануне в Исламабаде, однако она завершилась ничем. Вашингтон на ней представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. В делегацию от Тегерана вошли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов.

Телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.