В двух поселениях Томской области ввели режим ЧС из-за паводков

На территории Заречного и Спасского поселений в Томской области введен режим ЧС. Об этом сообщил глава района Павел Хрячков в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава района отметил, что это позволит задействовать дополнительные ресурсы.

"На данный момент отмечается повышение уровня воды в селе Тахтамышево, деревнях Барабинка и Черная Речка. В целях безопасности организована плановая эвакуация жителей, к домам которых вплотную подошла вода. В Спасском поселении наблюдается перелив дороги между деревней Казанка и селом Коларово", - написал Хрячков.

В регионе с 1 апреля действует режим повышенной готовности. В регионе на руслах реки развернуто 45 гидропостов. В населенных пунктах Черная речка и Тахтамышево были эвакуированы около 80 человек. В зону подтопления попадают больше 500 домов в 20 населенных пунктах.