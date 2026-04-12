Ледоколы дали гудок в честь 65-летия легендарного полета Юрия Гагарина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

Ровно в 9.07 по московскому времени в акваториях Северного морского пути в Баренцевом и Карском морях прозвучали протяжные гудки в честь 65-летия легендарного полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина от восьми атомных ледоколов "Атомфлот", 14 дизель-электрических ледоколов "Росморпорт".

Именно в этот время в 1961 году ракета "Восток" стартовала с площадки № 1 космодрома Байконур, положив начало эре пилотируемых полетов в космос.

Спутники Роскосмоса помогают ледокольному флоту России обеспечивать безопасную проводку судов.