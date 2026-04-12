ВСУ почти две тысячи раз нарушили Пасхальное перемирие

Подразделения ВСУ 1971 раз нарушили Пасхальное перемирие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что российские военнослужащие, с 16.00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены.

Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики.

10 апреля президент РФ Владимир Путин отдал указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Пасхальное перемирие объявлено с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам при этом поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.