Губернатор Астраханской области поздравил астраханцев с праздником светлой Пасхи

"Сердечно поздравляю всех православных христиан с великим и светлым праздником Пасхи! Этот день наполняет сердца людей надеждой, радостью и любовью, объединяет нас вокруг вечных ценностей добра, милосердия и взаимопомощи. Пасха — это время обновления, духовного очищения и единения, когда особенно важно проявлять заботу о ближних, поддерживать друг друга", говорится в поздравлении губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, опубликованном на его страницах в соцсетях.

Он пожелал всем астраханцам, их семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

"Пусть праздник принесёт в каждый дом тепло, счастье и гармонию, а вера и надежда помогают преодолевать любые трудности", - говорится в поздравлении.