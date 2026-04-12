Игорь Мартынов поздравил астраханцев с праздником Светлой Пасхи: Пусть праздник укрепит в нас милосердие и стремление творить добро!

Председатель Астраханской Областной Думы Игорь Мартынов поздравил с праздником Пасхи земляков.

"От всей души поздравляю вас со светлым праздником Пасхи Христовой – торжеством жизни, добра и всепобеждающей любви! В этот великий день, когда весь православный мир ликует, вознося слова «Христос Воскресе!», наши сердца наполняются особой радостью и надеждой. Воскресение Спасителя дарует нам веру в торжество света над тьмой, истины над ложью, жизни над смертью", - говорится в поздравлении спикера регионального парламента.

Пасха для православных - это время духовного обновления, время, когда люди особенно остро чувствуют ценность поддержки ближних.

"Пусть этот праздник укрепит в каждом из нас милосердие, сострадание и стремление творить добро. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного мира, благополучия и неиссякаемой веры. Пусть в каждом доме царят любовь, согласие и пасхальная радость! С праздником! Христос Воскресе!", - поздравил всех астраханцев председатель региональной Думы Игорь Мартынов.