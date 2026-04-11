Дело бывшего депутата Госдумы Бальбека рассмотрят в закрытом режиме

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека будут рассматривать в закрытом режиме. Об этом сообщил его адвокат Алексей Анохин.

По его словам, речь идет о клевете и коррупции в Крыму.

"Судебное заседание состоится в пятницу, 17 апреля, в закрытом режиме. Это налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса. Кроме этого, участники процесса не могут давать интервью", - заявил Анохин ТАСС.

Напомним, в 2025 году Бальбек был задержан и арестован по решению суда. Сообщалось, что экс-депутата Госдумы задержали на территории Кабардино-Балкарии.