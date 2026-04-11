ВСУ атаковали Курскую область во время пасхального перемирия

Курская область оказалась атакована ВСУ сразу после начала пасхального перемирия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Как рассказал он в своем канале в MAX, в субботу вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительным данным, пострадали трое человек, среди них годовалый ребенок. Всех направят в Курскую областную больницу.

"Подлый удар врага произошел после 16 часов – уже во время объявленного пасхального перемирия", - подчеркнул Хинштейн.

Напомним, накануне Владимир Путин дал указания остановить боевые действия на всех направлениях СВО в период празднования Пасхи. Перемирие объявлено с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации противника.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял о готовности поддержать перемирие, на что обращали внимание в Кремле.