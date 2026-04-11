Костромские поисковики в этом году в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти» проведут 6 экспедиций

К участникам поискового движения Костромской области с приветственным словом обратились губернатор Сергей Ситников и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин.

Губернатор в приветственном слове напомнил, что уже более 80 лет прошло с окончанием самой кровопролитной войны в истории человечества - Великой Отечественной войны. Но для многих семей она пока так и не окончена.

«Не закончилась по той причине, что долги Памяти не отданы. До сих пор судьба многих военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, неизвестна. И, конечно, вот этот пробел, который сложился после столь кровопролитной войны, сегодня восполняет Поисковое движение России. Я хочу поблагодарить и организаторов, и участников экспедиций – всех тех, кто каждый год, работая на полях сражений, в архивах, возвращает нам нашу историческую правду», - отметил на церемонии открытия губернатор Сергей Ситников.

«Мы в долгу перед теми, кто не захоронен. А вы отдаете этот долг. Поднимая, придаете земле торжественно, с воинскими почестями тела павших героев. Но вы еще и помогаете семьям, у которых появляется возможность поклониться могилам своих дедов, прадедов, которые считались пропавшими без вести. Впереди у вас большая работа. Я хочу пожелать, чтобы новый сезон был удачным, запоминающимся, чтобы он привлек в ваши ряды новых членов поисковых отрядов», - сказал председатель Костромской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин.

Костромское региональное отделение «Поискового движения России» объединяет 18 отрядов , в их рядах более 350 участников. Начиная с 2014 года костромские поисковики нашли, подняли и захоронили останки более 8 тысяч бойцов. Более 40 наших поисковиков Костромской области имеют государственные награды и награды Министерства обороны.

Глава региона Сергей Ситников инициировал прямое бюджетное финансирование для поисковиков в размере 1 млн. рублей. Эти средства расходуются на транспортные расходы, проживание и питание участников.

«Сергей Константинович Ситников, первым, наверное, из всех регионов России подписал постановление о прямом финансировании поисковой деятельности. Благодаря этому в разы увеличилось количество детей и молодежи, которых мы можем вывозить в экспедиции. Раньше было не больше 40 человек, а в прошлом году 129. Потому что мы сняли такой серьезный вопрос, как оплата транспорта и питания. И уже через неделю, благодаря областной субсидии, мы уезжаем в Калужскую область», - рассказал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» в Костромской области Сергей Шиянов.

В 2025 году костромские поисковики побывали в 5 экспедициях, всего участвовало свыше 150 человек.

В 2026 году планируется расширить географии работ,. Предполагается, что поисковики будут проводить работу и в традиционных регионах — Тверской, Смоленской, Калужской областях, и в Монгольской Народной Республике, а также на Сахалине.

«Это очень важно для моей семьи, потому что мы поднимаем бойцов, устанавливаем их имена. Я очень горжусь, что мой папа с самого детства занимается поисковой деятельностью, сейчас он командир отряда. То, что мы делаем - важно для всей страны, это история», - сказала участник поискового движения из Волгореченска, 10-классница Елизавета Дубова.

«В каждой семье есть потери. Мы устанавливаем имена и передаем их семьям. Прошлой весной я участвовал в экспедиции. И нам удалось найти 5 бойцов. 18 апреля - новая разведывательная экспедиция в Калужскую область. Будем искать могилы, санитарные захоронения, новые места», - прокомментировал командир сводного поискового отряда «Разведка» г. Нерехты Сергей Якимов.