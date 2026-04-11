Главный тренер "Балтики" Талалаев перенес операцию

Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев перенес операцию. Информацию об этом подтвердили в самом футбольном клубе.

"Наш главный тренер вчера перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице "Балтики" в соцсети.

Отмечается, что на следующей неделе, исходя из показателей здоровья специалиста, будет приниматься решение о его выписке.

Напомним, что сейчас Талалаев отбывает дисквалификацию на четыре матча Российской Премьер-лиги, которую он получил после инцидента во встрече с московским ЦСКА. В данный момент балтийцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.