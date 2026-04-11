Российские регионы получат 10 млрд рублей на информатизацию систем здравоохранения

Правительство РФ выделило регионам 10 млрд рублей. Деньги пойдут на информатизацию систем здравоохранения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства распределены между 84 регионами страны.

Они позволят обеспечить работу по дальнейшему взаимодействию информационных систем региональных и муниципальных медорганизаций с сервисами государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Также планируется внедрение электронного документооборота, в том числе с применением искусственного интеллекта.

"Рассчитываем, что эти меры позволят повысить эффективность системы здравоохранения. Снизится административная нагрузка на врачей, а пациентам быстрее будет оказываться необходимая помощь, причем повсеместно, где бы они ни жили", - отметил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил Правительству внедрить технологии искусственного интеллекта в работу больниц, чтобы автоматизировать анализ медицинских данных и исследований.