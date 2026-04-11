Волонтеры Астрахани провели работы в рамках акции «Очистим историческую память от мусора»

В Астрахани прошел очередной этап ежегодной патриотической акции, направленной на благоустройство мест захоронений героев Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие активисты молодежных общественных организаций, представители волонтерских корпусов, участники поисковых отрядов и студенты.

Добровольцы провели уборку на могилах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, расположенных на кладбищах по улицам С. Перовской, Рождественского и Керченской. Работы ещё на трёх кладбищах планируется завершить в ближайшее время в соответствии с планом.

Субботник стал вторым подобным мероприятием в текущем году. Наиболее масштабные работы развернулись на Старом кладбище, где силами волонтеров было приведено в порядок свыше 650 захоронений. В результате уборки участники акции собрали 57 мешков мусора и сухой травы.

Организатором акции, которая проводится на регулярной основе, выступает администрация города Астрахани. Основными целями мероприятий являются патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны. Традиционно подобные субботники приурочены к празднованию Дня Победы.

Организаторы призывают всех, кто собирается прийти на кладбище заблаговременно привести в порядок места захоронения своих близких и соблюдать чистоту на территории.