Волонтеры Астрахани провели работы в рамках акции «Очистим историческую память от мусора»

11 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Волонтеры Астрахани провели работы в рамках акции «Очистим историческую память от мусора»

В Астрахани прошел очередной этап ежегодной патриотической акции, направленной на благоустройство мест захоронений героев Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие активисты молодежных общественных организаций, представители волонтерских корпусов, участники поисковых отрядов и студенты. 

Добровольцы провели уборку на могилах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, расположенных на кладбищах по улицам С. Перовской, Рождественского и Керченской. Работы ещё на трёх кладбищах планируется завершить в ближайшее время в соответствии с планом.

Субботник стал вторым подобным мероприятием в текущем году. Наиболее масштабные работы развернулись на Старом кладбище, где силами волонтеров было приведено в порядок свыше 650 захоронений. В результате уборки участники акции собрали 57 мешков мусора и сухой травы.

Организатором акции, которая проводится на регулярной основе, выступает администрация города Астрахани. Основными целями мероприятий являются патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны. Традиционно подобные субботники приурочены к празднованию Дня Победы.

Организаторы призывают всех, кто собирается прийти на кладбище заблаговременно привести в порядок места захоронения своих близких и соблюдать чистоту на территории.

Теги: историческая память, волонтеры, места захоронения героев великой отечественной


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети