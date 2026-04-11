После взрыва во Владикавказе задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники

Силовики задержали подозреваемых в незаконном производстве пиротехники после взрыва во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как рассказал он в своем канале в MAX, сейчас с задержанными проводятся все необходимые следственные действия. Уже изъяты компоненты для изготовления пиротехники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"Это трагедия, которая унесла жизни людей и причинила тяжкий вред здоровью пострадавших. Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное, строгое наказание", - пообещал Меняйло.

Мощный взрыв прогремел в центре Владикавказа накануне. Сообщалось что ЧП случилось на улице Августовских Событий в магазине пиротехники. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.