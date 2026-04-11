11 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов вручил волонтёрам благотворительного фонда «Добро 30» грамоты Астраханской областной Думы

Торжественная церемония вручения «Добровольческой премии ДОБРО 30» состоялась в Астраханской области. Мероприятие, прошедшее в астраханской государственной филармонии, было посвящено чествованию волонтёров и волонтёрских организаций, которые поддерживают участников специальной военной операции.

В традиционной ежегодной церемонии приняли участие Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутаты регионального парламента и активисты. Также в мероприятии участвовала амбассадор премии Маргарита Лисовина. Заслуженная артистка ДНР прибыла из Донбасса.

В 2026 году номинаций премии «Добро 30» стало больше, а география шире. В проект приняли участие волонтёры и добровольческие организации, оказывающие помощь участникам СВО, в том числе представители субъектов Южного федерального округа и новых регионов России. Всего поступило почти 300 заявок.

«Каждая волонтерская история – это пример бесконечной самоотдачи и готовности жертвовать собой ради других. Сегодня в этом зале настоящие патриоты – те, кто посвящает всё свободное время сбору и доставке гуманитарной помощи на фронт, поддерживает семьи военнослужащих, а некоторые и сами с оружием в руках защищают интересы России. Спасибо за ваше мужество и искреннее служение Родине, за огромный вклад в Победу! Она обязательно будет за нами», - отметил глава региона Игорь Бабушкин.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

«Добровольческая премия ДОБРО 30» — событие, которое объединяет тех, кто каждый день совершает настоящие подвиги в мирной жизни: собирает и доставляет гуманитарную помощь в зону проведения спецоперации, плетёт маскировочные сети, изготавливает окопные свечи для наших военнослужащих. Вы вносите неоценимый вклад в поддержку защитников нашей Родины. Тысячи наших земляков объединились, чтобы создать надёжный тыл бойцам на передовой. И в этом — суть настоящего патриотизма и гражданской ответственности», - подчеркнул спикер Астраханской областной Думы.

За активное участие в волонтерском движении и поддержку участников СВО Игорь Мартынов вручил Благодарственные письма Думы Астраханской области активистам Благотворительного фонда «Добро 30». Лауреатам премии также вручили дипломы и памятные подарки.

Теги: игорь мартынов, премия добро30, астраханская областная дума


