Посол Ирана в России: опыт переговоров с США не позволяет быть уверенным в их успехе

Посол Ирана в России Казем Джалали считает, что опыт прошлых переговоров с США не позволяет быть уверенным в их успехе.

Читайте также: Трамп собрался завладеть нефтью Ирана

Переговоры между делегациями США и Ирана должны пройти в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана. Речь на них пойдет о мире на Ближнем Востоке.

"Принимая во внимание наш предыдущий опыт, когда США дважды [проявили] агрессию против Ирана во время переговоров, невозможно судить об успехе предстоящих переговоров", - заявил посол Джалали РИА Новости, комментируя будущие переговоры.

Ранее эксперты отмечали, что Иран подорвал влияние США в Западной Азии.