Все пляжи Краснодарского края откроют в 2026 году

Все пляжи Краснодарского края в 2026 году будут открыты. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, рабочая встреча президента с главой региона состоялась накануне поздно вечером. Кондратьев отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме.

"То есть в этом году все пляжи Краснодарского края будут открыты", - уточнил Путин.

"Думаю, да, Владимир Владимирович", - ответил губернатор.

Ранее сообщалось, что пляжи Анапы, закрытые из-за разлива нефтепродуктов, могут принять отдыхающих уже 1 июня. Утверждалось, что более 90% мазута убрано и вода пригодна для использования.

Позже стало известно, что на пляжи Анапы завозят искусственное покрытие, которое сильно отличается по составу от домазутного песка.