Жительница уральского города отдала мошенникам 12 млн, получив взамен "ключ от ячейки"

Жительница уральского города Артемовский отдала мошенникам несколько миллионов рублей. Для этого аферисты разыграли целый спектакль.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, все началось с того, что женщине позвонила неизвестная, которая заявила, что у свердловчанки якобы взломан личный кабинет на портале Госуслуг и мошенники получили доступ к ее персональным данным. Далее поступил звонок от мужчины, представившегося "капитаном ФСБ". Он стал запугивать жертву, обвиняя ее в "госизмене" и грозя уголовным преследованием.

Аферист заставил скачать некое приложение, через которое с ней якобы свяжется "сотрудница Центробанка". Затем по видеозвонку позвонила та самая лжесотрудница. Она заявила, что в любую минуту могут "приехать с обыском представители власти" и изъять все деньги. А чтобы сохранить средства, нужно положить их в банковскую ячейку на хранение.

В дальнейшем на связь снова вышел "капитан ФСБ", убедивший женщину передать деньги "курьеру", который "поместит их в ячейку банка для хранения". Что та и сделала, получив взамен от "курьера" некий "ключ от ячейки". В итоге он оказался бесполезным.

Всего жительница Артемовского отдала аферистам 12 млн рублей. Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, недавно в Екатеринбурге силовики задержали медсестру, которая стала "курьером" у телефонных мошенников.