СК возбудил уголовное дело после крупного пожара в многоэтажке в Мытищах
Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, 11 апреля поступил сигнал о возгорании квартиры на 11-м этаже многоквартирного дома по улице Станционная в Мытищах. Впоследствии огонь распространился и на другие квартиры. Жильцов многоэтажки срочно эвакуировали.
В результате пожара погиб 27-летний мужчина. Еще пятеро человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователем СКР уже проведен осмотр места происшествия. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.
Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.