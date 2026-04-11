СК возбудил уголовное дело после крупного пожара в многоэтажке в Мытищах

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного пожара в Подмосковье.

Читайте также: Губернатор назвал возможную причину пожара в ТЦ Калининграда

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, 11 апреля поступил сигнал о возгорании квартиры на 11-м этаже многоквартирного дома по улице Станционная в Мытищах. Впоследствии огонь распространился и на другие квартиры. Жильцов многоэтажки срочно эвакуировали.

В результате пожара погиб 27-летний мужчина. Еще пятеро человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователем СКР уже проведен осмотр места происшествия. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.

Как добавили в ведомстве, по предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.