Экипаж космического корабля Orion приводнился в Тихом океане после облета Луны

Спасатели эвакуировали экипаж космического корабля Orion, который приводнился в Тихом океане после первого за более чем 50 лет облета Луны в рамках миссии Artemis II.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на NASA, в состав экипажа входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен. После схождения с орбиты командный модуль корабля с помощью парашютной системы приводнился у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего. Это произошло в субботу в 3:07 по московскому времени.

Все четверо астронавтов после возвращения на Землю чувствуют себя хорошо. После приводнения они на вертолетах были доставлены на борт десантно-вертолетного корабля-дока, где их поприветствовал глава NASA Джаред Айзекман.

Когда астронавты пролетели половину пути до Луны, то прислали оттуда снимок Земли. Сообщалось, что экипаж миссии Artemis II побил мировой рекорд по дальности полета в космосе.