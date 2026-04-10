Награждение лучших волонтеров премии "ДОБРО 30" из ЮФО состоялось в Астрахани на торжественной церемонии

В Астраханской государственной филармонии состоялась торжественная церемония вручения Добровольческой премии «ДОБРО 30». Мероприятие, которое за два года существования стало ключевым событием в жизни волонтерского сообщества региона, собрало неравнодушных людей, помогающих фронту и семьям военнослужащих.

В этом году премия вышла далеко за пределы области: организаторы получили почти 300 заявок. Свои проекты на суд жюри представили жители Волгограда, Калмыкии, Крыма и новых регионов России. В 2026 году лауреатами стали 25 лучших волонтеров и объединений. Премия реализуется Благотворительным фондом «ДОБРО 30» при поддержке правительства региона и партии «Единая Россия».

Перед началом церемонии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в неформальной обстановке встретился с астраханками-волонтерами. Глава региона поблагодарил женщин за их титанический труд, отметив, что регулярно бывает «за лентой» и слышит от бойцов слова благодарности за маскировочные сети, окопные свечи и письма.

«Спасибо и низкий поклон за ваш труд и неравнодушие, за то, что все свободное время посвящаете волонтерству и искренне переживаете за наших защитников. Пока есть такие люди как вы, они могут быть уверены, что у них надежный тыл. Вы – гордость Астраханской области и пример для всех!», — обратился к волонтерам губернатор.

Открывая церемонию награждения, Игорь Бабушкин подчеркнул стремительный рост популярности премии. Особые слова благодарности глава региона адресовал амбассадору проекта — заслуженной артистке ДНР Маргарите Лисовиной, которая приехала поддержать астраханцев из Донецкой Народной Республики и выступила на сцене с песнями «Белая голубка» и «Донбасс за нами».

«Каждая волонтерская история – это пример бесконечной самоотдачи и готовности жертвовать собой ради других. Сегодня в этом зале настоящие патриоты – те, кто посвящает всё свободное время сбору и доставке гуманитарной помощи на фронт. Спасибо за ваше мужество и искреннее служение Родине, за огромный вклад в Победу! Она обязательно будет за нами!», — заявил Игорь Бабушкин.

Премия приурочена к Году единства народов России. Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области – начальник управления по внутренней политике Кирилл Каюков, вручая номинацию «Россия Единая», поблагодарил национально-культурные общества и волонтеров региона.

По итогам народного голосования, в котором приняли участие более 3 тысяч человек, победителем в номинации «Доброволец года» стал Владимир Жамсаранов из города Армянска (Республика Крым) — руководитель волонтерской организации «Солдатский привал г. Армянск Крым – Бурятия», который с 2022 года накормил более 100 тысяч бойцов горячей домашней едой.

«Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо за поддержку и помощь нам, бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Пусть каждый из вас знает: тёплые письма, которые вы отправляете, для нас — это знак того, что мы не забыты, что народ с нами, что мы едины. А пока мы едины — мы непобедимы», — отметил ветеран СВО, дважды кавалер ордена Мужества, финалист региональной кадровой программы «Победоносец», заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Арсен Мутелимов.