Награждение лучших волонтеров премии "ДОБРО 30" из ЮФО состоялось в Астрахани на торжественной церемонии

11 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Награждение лучших волонтеров премии "ДОБРО 30" из ЮФО состоялось в Астрахани на торжественной церемонии

В Астраханской государственной филармонии состоялась торжественная церемония вручения Добровольческой премии «ДОБРО 30». Мероприятие, которое за два года существования стало ключевым событием в жизни волонтерского сообщества региона, собрало неравнодушных людей, помогающих фронту и семьям военнослужащих.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

В этом году премия вышла далеко за пределы области: организаторы получили почти 300 заявок. Свои проекты на суд жюри представили жители Волгограда, Калмыкии, Крыма и новых регионов России. В 2026 году лауреатами стали 25 лучших волонтеров и объединений. Премия реализуется Благотворительным фондом «ДОБРО 30» при поддержке правительства региона и партии «Единая Россия».

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

Перед началом церемонии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в неформальной обстановке встретился с астраханками-волонтерами. Глава региона поблагодарил женщин за их титанический труд, отметив, что регулярно бывает «за лентой» и слышит от бойцов слова благодарности за маскировочные сети, окопные свечи и письма.

«Спасибо и низкий поклон за ваш труд и неравнодушие, за то, что все свободное время посвящаете волонтерству и искренне переживаете за наших защитников. Пока есть такие люди как вы, они могут быть уверены, что у них надежный тыл. Вы – гордость Астраханской области и пример для всех!», — обратился к волонтерам губернатор.

Открывая церемонию награждения, Игорь Бабушкин подчеркнул стремительный рост популярности премии. Особые слова благодарности глава региона адресовал амбассадору проекта — заслуженной артистке ДНР Маргарите Лисовиной, которая приехала поддержать астраханцев из Донецкой Народной Республики и выступила на сцене с песнями «Белая голубка» и «Донбасс за нами».

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

«Каждая волонтерская история – это пример бесконечной самоотдачи и готовности жертвовать собой ради других. Сегодня в этом зале настоящие патриоты – те, кто посвящает всё свободное время сбору и доставке гуманитарной помощи на фронт. Спасибо за ваше мужество и искреннее служение Родине, за огромный вклад в Победу! Она обязательно будет за нами!», — заявил Игорь Бабушкин.

Премия приурочена к Году единства народов России. Заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области – начальник управления по внутренней политике Кирилл Каюков, вручая номинацию «Россия Единая», поблагодарил национально-культурные общества и волонтеров региона.

По итогам народного голосования, в котором приняли участие более 3 тысяч человек, победителем в номинации «Доброволец года» стал Владимир Жамсаранов из города Армянска (Республика Крым) — руководитель волонтерской организации «Солдатский привал г. Армянск Крым – Бурятия», который с 2022 года накормил более 100 тысяч бойцов горячей домашней едой.

«Хочу сказать вам огромное человеческое спасибо за поддержку и помощь нам, бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Пусть каждый из вас знает: тёплые письма, которые вы отправляете, для нас — это знак того, что мы не забыты, что народ с нами, что мы едины. А пока мы едины — мы непобедимы», — отметил ветеран СВО, дважды кавалер ордена Мужества, финалист региональной кадровой программы «Победоносец», заместитель министра социального развития и труда Астраханской области Арсен Мутелимов.

Теги: игорь бабушкин, премия добро 30, волонтеры


