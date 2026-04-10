Экс-заместителя министра обороны России Павла Попова приговорили к 19 годам колонии

Суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве и мошенничестве. Также Попов должен выплатить штраф в 85 млн руб. Кроме того, его лишили звания генерала армии в отставке.

Прокурор запрашивал для Попова 22 года лишения свободы и штраф в 102 млн руб.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест.

Попов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Он не признал вину.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Кроме того, установлено, что в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Также, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. Владимир Шестеров получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.