Российский робот "Теледроид" отправится на МКС в конце 2026 года

Российские специалисты доставят робота "Теледроид" на Международную космическую станцию в третьем или четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщил "КП" Евгений Дудоров, заместитель гендиректора "Корпорации Робототехники". Сейчас инженеры завершают финальную стадию проекта. Дудоров рассчитывает, что робот и необходимое оборудование попадут на орбиту уже в этом году, а сам космический эксперимент начнется в конце 2026-го или начале 2027 года. Это позволит испытать уникальную систему в реальных условиях невесомости.

"Теледроид" представляет собой робота-торса с системой технического зрения. Он умеет в точности повторять движения человека: для этого космонавт надевает специальный экзоскелет и управляет машиной. Главная задача робота - заметно снизить физическую нагрузку на экипаж станции. Специалисты работают над этим проектом уже несколько лет. Впервые "Роскосмос" показал антропоморфную машину нового поколения в феврале 2022 года. Тогда разработчики заявили, что создают "Теледроида" в первую очередь для выполнения опасных задач в открытом космосе.

Сообщалось, что российское правительство выделяет около 4,5 трлн рублей на реализацию нового национального проекта "Космос", который официально начнется в 2026 году. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, эти средства пойдут на строительство национальной орбитальной станции, создание многоразовых ракет и расширение спутниковой сети.