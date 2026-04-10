В Тюменской области предотвращено мошенничество на 30 миллионов

В Тюменской области задержан курьер мошенников. Он пытался похитить у местного жителя 30 млн руб.

В полицию Тюменского района обратилась жительница Пермского края. По её мнению, она невольно невольно стала участницей мошеннической схемы. В мессенджере она нашла информацию о работе курьером. Ей сообщили, что необходимо приехать в Тюмень, забрать посылку и передать её другому человеку. Девушка сделала это и получила у пожилого жителя областного центра пакет. Почуяв неладное и заглянув в пакет, она увидела, что внутри лежит много денег. Она пошла в полицию.

Вскоре силовики "взяли" человека, которому по заданию куратора девушка должна была передать деньги. 31-летний мужчина признался и рассказал, что с февраля этого года работает у мошенников курьером. Он живёт в Москве, откуда прилетел в Тюмень, чтобы в парке "Берёзовая роща" забрать 30 млн руб.

Там он и был задержан. Позже выяснилось, что ранее курьер получил в Челябинской области 2 млн руб., однако не стал никуда их переводить и уехал. Всю сумму изъяли у него изъяли. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, сообщает УМВД по Тюменской области.