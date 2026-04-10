Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе, спасатели извлекли его тело из-под завалов. Об этом сообщает ГУМЧС по Северной Осетии.

Число пострадавших увеличилось до 14, в том числе двое детей. Все они госпитализированы.

По данным Mash, предварительная причина взрыва — просроченная пиротехника. Телеграм-канал сообщает, что партия фейерверков пролежала четыре года, после того, как на юге России запретили салюты на праздники. Остатки хранились на складе и могли сдетонировать из-за разложения химических компонентов.