СМИ: "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга отправился на СВО

Бывший учитель игре на балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетних, отправился на СВО.

О подозрительном балалаечнике стало известно в прошлом году. Сообщалось, что 33-летний учитель музыки приглашал учеников к себе домой, надевал им пакет на голову и душил. После того, как эти "опыты" попали на видео, Ваганов был задержан, а у него дома полицейские нашли книгу "Маньяк Фишер". В ноябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил теперь уже бывшего педагога под арест. А в прошлом месяце Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, Ваганов уже уехал в зону специальной военной операции.

Напомним, что бывшему педагогу вменяют ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц" и ст. 151.2 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".

Добавим, что также СК возбудил дело на сотрудников школы, где работал "балалаечник-душитель".