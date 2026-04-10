СМИ: "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга отправился на СВО

10 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

СМИ: "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга отправился на СВО

Бывший учитель игре на балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетних, отправился на СВО.

О подозрительном балалаечнике стало известно в прошлом году. Сообщалось, что 33-летний учитель музыки приглашал учеников к себе домой, надевал им пакет на голову и душил. После того, как эти "опыты" попали на видео, Ваганов был задержан, а у него дома полицейские нашли книгу "Маньяк Фишер". В ноябре Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил теперь уже бывшего педагога под арест. А в прошлом месяце Ленинский районный суд продлил срок содержания под стражей.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, Ваганов уже уехал в зону специальной военной операции.

Напомним, что бывшему педагогу вменяют ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц" и ст. 151.2 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".

Добавим, что также СК возбудил дело на сотрудников школы, где работал "балалаечник-душитель".

Теги: Екатеринбург, СВО, балалаечник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2026 11:46 Мск "Балалаечнику-душителю" из Екатеринбурга продлили арест
Ранее 10.12.2025 07:58 Мск СК возбудил дело на сотрудников школы Екатеринбурга, где работал "балалаечник-душитель"
Ранее 09.12.2025 13:58 Мск "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга останется в СИЗО до января
Ранее 21.11.2025 14:14 Мск "Балалаечник-душитель" из Екатеринбурга пройдет психиатрическую экспертизу
Ранее 21.11.2025 13:33 Мск В Екатеринбурге арестован балалаечник, обвиняемый в покушении на детей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети