Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 10 человек

Число пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе увеличилось до 10 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое", - написал он в своем Telegram-канале. В Республиканской клинической больнице находятся семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют, уточнил Меняйло. Пострадавший ребенок госпитализирован в ДРКБ, его состояние стабильное.

На месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, добавил Меняйло.

Площадь пожара на месте взрыва составляет 750 квадратных метров, а площадь обрушения конструкций здания - 800 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Сообщалось, что пожарные все еще не могут приступить к тушению мощного пожара – из-за продолжающихся разрывов фейерверков на горящем складе. Пока не известно, где именно началось возгорание или взрыв – в магазине пиротехники или на соседнем складе стройматериалов.