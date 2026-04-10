10 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия В России Северо-Кавказский ФО Республика Северная Осетия - Алания
Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 10 человек

Число пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе увеличилось до 10 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое", - написал он в своем Telegram-канале. В Республиканской клинической больнице находятся семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют, уточнил Меняйло. Пострадавший ребенок госпитализирован в ДРКБ, его состояние стабильное.

На месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, добавил Меняйло.

Спасатели на месте взрыва и пожара на улице Партизанская во Владикавказе(2026)|Фото: скриншот с видео ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия

Площадь пожара на месте взрыва составляет 750 квадратных метров, а площадь обрушения конструкций здания - 800 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Сообщалось, что пожарные все еще не могут приступить к тушению мощного пожара – из-за продолжающихся разрывов фейерверков на горящем складе. Пока не известно, где именно началось возгорание или взрыв – в магазине пиротехники или на соседнем складе стройматериалов.

Теги: взрыв, владикавказ, склад пиротехники


Развитие сюжета:

Ранее 10.04.2026 14:47 Мск Один человек погиб после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.04.2026 13:07 Мск Четыре человека пострадали при взрыве и пожаре во Владикавказе
Ранее 10.04.2026 12:47 Мск Мощный взрыв произошел в центре Владикавказа

